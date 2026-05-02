Una protesta si è svolta questa mattina davanti alla Farnesina, con un presidio organizzato per chiedere la liberazione di due cittadini coinvolti in un caso di detenzione. Alle ore 12 si terrà una conferenza stampa per fare il punto sulla mobilitazione e le richieste rivolte alle autorità. La manifestazione è stata promossa da gruppi di cittadini e rappresentanti di associazioni.

Il team legale della delegazione italiana di Global Sumud Flotilla ha depositato un esposto urgente alla Procura della Repubblica di Roma (EspostoDenuncia con istanza di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) per chiedere il sequestro dell’imbarcazione israeliana che sta trasportando in Israele i due attivisti. L’esposto, continua la nota, radica la competenza dell’autorità giudiziaria italiana sulla base del fatto che l’attivista Saif Abukeshek è stato prelevato e sequestrato da una barca battente bandiera italiana. Il team legale chiede che la Procura disponga gli accertamenti necessari, individui i soggetti responsabili e promuova, se...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, presidio davanti alla Farnesina. La mobilitazione per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampa

Notizie correlate

Thiago Ávila e Saif Abukeshek: chi sono i due attivisti della Global Sumud Flotilla deportati in IsraeleSono due tra i volti più noti della missione umanitaria ed entrambi fanno parte del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla.

Arrivati a Creta gli attivisti della Flotilla, due portati in Israele e interrogati: «Sospetto terrorismo». Chi sono Saif Abu Keshek e Thiago ÁvilaSi è conclusa con uno sbarco nel porto di Ierapetra, sull’isola di Creta, la traversata della maggior parte dei componenti della Global Sumud...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: In migliaia in piazza a Torino per la Global Sumud Flotilla, poi il corteo per la città: Siamo l'equipaggio di terra, blocchiamo tutto | Foto e video; Manifestazione per la Flotilla a Milano (e mezzi Atm deviati): Blocchiamo tutto; Flotilla, presidio alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani; GLOBAL SUMUD FLOTILLA II: PRESIDIO A BRESCIA DOPO IL SEQUESTRO DI BARCHE E ATTIVISTI/E. APPUNTAMENTO ORE 18 IN PIAZZA DUOMO.

Flotilla, presidio alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italianiLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, presidio alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani ... tg24.sky.it

Farnesina, sit-in questa mattina per attivisti fermati in mare: richiesta rilascioÈ previsto per questa mattina, a partire dalle ore 9.00, un presidio davanti alla sede della Farnesina, aperto alla partecipazione della cittadinanza, per chiedere il rilascio degli attivisti ... rainews.it

Flotilla, l'attacco di Israele: le ultime notizie in diretta | Sbarcate a Creta 175 persone, due di loro portate in Israele. La denuncia: 40 ore di violenza, picchiati due attivisti Il live con le notizie in diretta del 1 maggio sul sequestro della Global Sumud Flotilla diretta x.com

“Sopravvissuti a 40 ore di crudeltà deliberata" a bordo di una nave militare. "Sono stati loro negati cibo e acqua sufficienti. Sono stati costretti a dormire sul pavimento, che veniva deliberatamente e ripetutamente allagato" Gli attivisti della Global Sumud Flotilla - facebook.com facebook