Flotilla Abu Keshek dopo l' espulsione da Israele | Continuiamo a mobilitarci

Da lapresse.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei giorni di detenzione, Saif Abu Keshek, attivista della Global Sumud Flotilla, è stato rilasciato ed espulso da Israele. L’attivista ha dichiarato che continuerà a mobilitarsi, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue intenzioni. La notizia si inserisce nel contesto delle tensioni tra le autorità israeliane e i gruppi di attivisti coinvolti in iniziative nel territorio.

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Saif Abu Keshek, attivista della Global Sumud Flotilla, è stato rilasciato e espulso da Israele dopo una detenzione di sei giorni. “Sono appena arrivato ad Atene. Mi sono lasciato alle spalle migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono certo che il trattamento che sto subendo non sia paragonabile alle sofferenze che stanno vivendo. Le testimonianze che sentiamo delle torture che subiscono, delle violenze a cui sono sottoposti quotidianamente. Dobbiamo continuare a mobilitarci, non possiamo dimenticare i prigionieri palestinesi”, ha detto Abu Keshek in un video pubblicato sui social dalla Flotilla. “Voglio ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati.🔗 Leggi su Lapresse.it

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