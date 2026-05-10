Flipping | il boom del recupero energetico che crea nuovi profitti
Negli ultimi tempi si parla sempre più di flipping, un’attività che riguarda il recupero energetico di immobili e oggetti di lusso. Un immobile con classe energetica G può quasi raddoppiare il suo valore attraverso interventi di efficientamento, mentre sul mercato degli orologi di lusso si calcola che il margine di profitto derivante dal flipping possa arrivare anche al 20 per cento. Questi dati mostrano come il settore stia evolvendo in risposta a nuove opportunità di investimento.
? Punti chiave Come può un immobile in classe G raddoppiare il suo valore?. Quanto margine garantisce il flipping sugli orologi di lusso?. Perché la Generazione Z sta trasformando il mercato della moda?. Come il flipping accelera la transizione ecologica degli edifici obsoleti?.? In Breve Passaggio da classe G a A aumenta il valore immobiliare del 25-40%.. Mercato secondo polso orologeria supera i 30 miliardi di euro.. Settore auto da collezione cresce del 9% durante l'anno 2025.. Lusso circolare cresce del 15% superando il 5% del mercato nuovo..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Con l’inflazione stabile, il recupero energetico degli immobili diventa motore di nuovi profitti nel mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu
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