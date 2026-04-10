Boom energetico USA | il balzo del greggio e i profitti record del GNL
Negli Stati Uniti, le vendite di greggio sono aumentate del 30%, contribuendo a rafforzare la posizione del paese come principale esportatore di energia a livello mondiale. Questo cambiamento nel mercato energetico globale ha portato a un aumento dei profitti record nel settore del gas naturale liquefatto, segnando un momento di forte crescita per l’industria energetica americana. La tendenza si inserisce in un quadro di trasformazioni più ampie nel settore.
Il mercato energetico globale sta vivendo una trasformazione radicale con gli Stati Uniti che consolidano il proprio ruolo di esportatore dominante, trainati da un incremento del 30% nelle vendite di greggio. Mentre 64 petroliere si dirigono verso le coste americane, l'amministrazione Trump vede una crescita senza precedenti nei profitti derivanti dal gas naturale liquefatto, che ha generato entrate supplementari per 870 milioni di euro. L'impatto del boom energetico americano sui flussi globali . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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