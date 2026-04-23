In Sicilia, il settore del vino sta vivendo un periodo di crescita significativa, con l’enoturismo sull’Etna che registra un aumento del 17,4% tra il 2019 e il 2024. Inoltre, i vini bianchi fermi DOP della regione hanno visto un incremento delle esportazioni del 2,4% nello stesso arco di tempo. Questi dati evidenziano un interesse crescente verso il turismo legato alle produzioni vitivinicole e un rafforzamento del mercato internazionale.

? Cosa sapere L'enoturismo Etna Doc cresce del 17,4% tra il 2019 e il 2024.. I bianchi fermi DOP siciliani registrano un aumento delle esportazioni del 2,4%.. A Palermo, presso la sede di Unicredit, è stata presentata oggi l’edizione 2026 di Sicilia en Primeur, svelando come il turismo legato al vino stia trasformando radicalmente l’economia delle cantine dell’isola. Mentre ci si incontrava tra le strade della città palermitana, emergeva un quadro che va ben oltre la semplice degustazione in vigna. I dati raccolti dalla ricerca Nomisma Wine Monitor per UniCredit indicano che il valore generato dall’enoturismo per le imprese vinicole italiane ha raggiunto la cifra di circa 3,1 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, il boom del vino: l’enoturismo vola e crea nuovi profitti

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