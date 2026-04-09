Il Barcellona di Flick è stato eliminato dai quarti di Champions League dopo una sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid. La squadra catalana si è lamentata pubblicamente di un episodio arbitrale che, a loro avviso, ha influenzato l’esito della partita. Nonostante la delusione, il giovane giocatore ha dimostrato una buona prestazione e si è distinto per il suo contributo offensivo.

Il Barcellona di Flick esce dal primo turno dei quarti di Champions League con una sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid, ma la rabbia in panchina catalana punta tutta su un episodio arbitrale che ha cambiato il volto della sfida. Tra polemiche sul VAR e la difesa accorata del tecnico tedesco verso il giovane talento Jamal, la serata a Madrid si trasforma in un terreno di scontro tra gestione della gara e promesse di un futuro leggendario. L’atmosfera post-partita è carica di tensione a causa di una decisione contestata che ha coinvolto Christian Dingert, l’arbitro tedesco al centro delle critiche. Flick non ha risparmiato commenti taglienti nei confronti del direttore di gara, sottolineando come l’intervento tecnologico sia risultato parziale a favore della squadra madrilena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flick furioso contro il VAR: il Barcellona cade, ma brilla Jamal

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