Fise 100 anni e sguardo al futuro Il Flaminio può tornare ai fasti del ’98 Sarà la giusta molla per Los Angeles

La Fise ha compiuto 100 anni e celebra questa ricorrenza al Foro Italico di Roma, sede del Coni, dove ieri il presidente federale ha consegnato premi a figure storiche dello sport. La cerimonia ha risaltato il ruolo della federazione nel panorama equestre italiano, con riconoscimenti a campioni che hanno scritto pagine importanti. La celebrazione potrebbe rappresentare un impulso per il ritorno del Flaminio ai grandi successi del passato e un’occasione per prepararsi a nuovi traguardi.

La Fise - Federazione Italiana Sport Equestri - compie cent'anni e festeggia i suoi fasti al Foro Italico di Roma, sede del Coni, dove ieri il presidente federale Marco Di Paola, che è anche vice del Coni, prima con Malagò e ora con Buonfiglio, ha consegnato riconoscimenti speciali ad alcune leggende di questo sport: Mauro Checcoli, doppio oro a Tokyo '64, poi presidente della Fise per due quadriennii, Federico Roman, oro individuale e argento di squadra alla contestatissima Olimpiade di Mosca '80 (ieri è stata la prima volta, da allora, che la Federazione ha riconosciuto quella vittoria, merito alla gestione di Di Paola).