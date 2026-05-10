Fisco locale | dal 2026 Comuni e Regioni decideranno sconti e sanatorie

A partire dal 2026, Comuni e Regioni avranno la possibilità di stabilire sconti e sanatorie sulle imposte locali. La normativa prevede che siano definite quali imposte consentiranno di cancellare sanzioni e interessi di mora. La riforma introduce inoltre una maggiore autonomia fiscale, che potrà influire sulle somme che i residenti dovranno pagare per le tasse locali. Le decisioni saranno prese dalle amministrazioni territoriali nelle rispettive aree di competenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui