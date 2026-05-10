Fisco locale | dal 2026 Comuni e Regioni decideranno sconti e sanatorie
A partire dal 2026, Comuni e Regioni avranno la possibilità di stabilire sconti e sanatorie sulle imposte locali. La normativa prevede che siano definite quali imposte consentiranno di cancellare sanzioni e interessi di mora. La riforma introduce inoltre una maggiore autonomia fiscale, che potrà influire sulle somme che i residenti dovranno pagare per le tasse locali. Le decisioni saranno prese dalle amministrazioni territoriali nelle rispettive aree di competenza.
? Domande chiave Quali imposte permetteranno di cancellare sanzioni e interessi di mora?. Come influirà la nuova autonomia fiscale sul portafoglio dei residenti?. Perché i cittadini potrebbero trovarsi con maxi conguagli Tari a fine anno?. Chi deciderà se concedere gli sconti sulle multe e sull'Imu?.? In Breve Sanatoria applicabile su Tari, Imu, multe stradali e addizionali regionali Irpef.. Esclusione totale dell'IRAP dalle nuove procedure di regolarizzazione fiscale locale.. Scadenza approvazione tariffe Tari spostata dal 30 aprile al 31 luglio.. Nuovo metodo di calcolo costi rifiuti Arera MTR-3 per triennio 2026-2029..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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