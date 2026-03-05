A partire dal primo gennaio 2026, entrerà in vigore un nuovo sistema di controlli digitali che collegherà gli Sportelli Unici per l’Edilizia e l’Agenzia delle Entrate. Questa novità permetterà di effettuare verifiche incrociate tra i dati relativi a case, bonus edilizi e catasto, rendendo più rapido e preciso il confronto tra i diversi enti coinvolti. La misura mira a migliorare la trasparenza nel settore immobiliare e fiscale.

Dal 1° gennaio 2026 entrerà a regime un sistema di verifica profondamente innovativo che collegherà in modo diretto gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) e l’Agenzia delle Entrate. Non si tratta di un semplice potenziamento dei controlli, ma di un cambio di paradigma nella gestione del patrimonio immobiliare e delle agevolazioni fiscali. L’obiettivo dichiarato è superare la logica dei controlli generalizzati o casuali, spesso inefficaci e costosi, per passare a verifiche selettive, costruite su analisi digitali e incrocio automatico delle banche dati pubbliche. È una trasformazione che si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, coerente con una visione europea e riformista dello Stato: meno burocrazia cieca, più intelligenza dei dati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Casa, bonus e catasto: dal 2026 controlli digitali incrociati tra Comuni e Fisco per un sistema più equo e trasparente

Fisco, scattano 395 mila controlli (digitali): incroci tra 730, conti e spese, come funzionano e chi rischia di piùL’epoca del Fisco «analogico» è finita senza grandi annunci, ma con una svolta silenziosa e strutturale.

Fisco, via ai controlli incrociati: 395mila verifiche con l’algoritmoIl Fisco archivia la fase dei controlli impostati in modo più tradizionale e apre un ciclo diverso, fondato su scelte mirate.

Contenuti utili per approfondire Casa bonus e catasto dal 2026 controlli....

Temi più discussi: Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Casa, anagrafe dei proprietari e più controlli su Superbonus: cosa sapere; Casa, catasto e Fisco: scatta il radar sui lavori non aggiornati - pagina 2; Case, arriva l'anagrafe dei proprietari (con la direttiva Ue): scattano i controlli incrociati su Catasto, rendite e affitti brevi. Le novità.

Casa, bonus e catasto: dal 2026 controlli digitali incrociati tra Comuni e Fisco per un sistema più equo e trasparenteDal 1° gennaio 2026 entrerà a regime un sistema di verifica profondamente innovativo che collegherà in modo diretto gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) e ... thesocialpost.it

Proprietari di casa sotto la lente: come funzionerà il nuovo database stataleNuova banca dati nazionale integra catasto, fisco e dati europei per controllare proprietà, affitti brevi e bonus edilizi, rafforzando lotta all’evasione e pianificazione territoriale. edilizia.com

La Casa Bianca ha aiutato alcuni influencer Maga a fuggire dal Medio Oriente su un jet privato, mentre quasi un milione di americani sono ancora intrappolati nella regione. Nel frattempo, migliaia stanno cercando di andarsene, chiedendo aiuto al Dipartiment x.com

Fermati in auto con la cocaina, avevano la droga anche a casa: due arresti per spaccio I carabinieri li hanno perquisiti dopo averli fermati nel centro abitato - facebook.com facebook