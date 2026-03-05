Casa bonus e catasto | dal 2026 controlli digitali incrociati tra Comuni e Fisco per un sistema più equo e trasparente

A partire dal primo gennaio 2026, entrerà in vigore un nuovo sistema di controlli digitali che collegherà gli Sportelli Unici per l’Edilizia e l’Agenzia delle Entrate. Questa novità permetterà di effettuare verifiche incrociate tra i dati relativi a case, bonus edilizi e catasto, rendendo più rapido e preciso il confronto tra i diversi enti coinvolti. La misura mira a migliorare la trasparenza nel settore immobiliare e fiscale.

Dal 1° gennaio 2026 entrerà a regime un sistema di verifica profondamente innovativo che collegherà in modo diretto gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) e l’Agenzia delle Entrate. Non si tratta di un semplice potenziamento dei controlli, ma di un cambio di paradigma nella gestione del patrimonio immobiliare e delle agevolazioni fiscali. L’obiettivo dichiarato è superare la logica dei controlli generalizzati o casuali, spesso inefficaci e costosi, per passare a verifiche selettive, costruite su analisi digitali e incrocio automatico delle banche dati pubbliche. È una trasformazione che si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, coerente con una visione europea e riformista dello Stato: meno burocrazia cieca, più intelligenza dei dati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

