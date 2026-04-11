Il Milan ha perso 0-3 contro l'Udinese a San Siro, subendo la terza sconfitta in quattro giornate di campionato. La squadra di casa ha subito i gol degli avversari nel primo tempo e nel finale, con fischi che sono stati rivolti anche a Leao. La sconfitta mette in discussione la qualificazione alla prossima Champions League, con Como e Juventus che si avvicinano in classifica.

Milano, 11 aprile 2026 - Ora sì, si può chiamare crisi. Terza sconfitta in quattro partite per il Milan che soccombe anche in casa per mano di una straordinaria Udinese e ora vede la qualificazione Champions barcollare con Como e Juventus che potrebbero avvicinarsi a meno due e meno tre. Max Allegri aveva ragione a tarare l'obiettivo stagionale sul quarto posto e le ultime sei giornate saranno al cardiopalma per i rossoneri, calati sensibilmente in una primavera difficile e oggi possibile preda di tuttte le inseguitrici. Runjaic sbanca San Siro con un gamba e tecnica, sfruttando le doti di Atta, autogol propiziato e gol, un Zaniolo in grande forma, assist per il raddoppio di Ekkelenkamp, e un Davis immarcabile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Udinese 0-3. Il Diavolo crolla a San Siro contro i friulani: Champions in pericolo. Fischi a Leao

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Milan-Udinese 0-3, pioggia di fischi per Leao: San Siro non ha gradito la prestazione del numero 10Pioggia di fischi per Rafael Leao nella sfida della 32ª giornata di Serie A tra Milan e Udinese.