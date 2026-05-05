Oggi e sempre Morta la fondatrice del marchio storico | l’impero da 16 miliardi

È deceduta a 94 anni Doris Fisher, cofondatrice del noto marchio di abbigliamento americano Gap, insieme al marito. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera nel settore della moda. Doris Fisher ha contribuito alla crescita di un marchio che oggi vale circa 16 miliardi di dollari. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo del retail e dell’imprenditoria.

È morta a 94 anni Doris Fisher, fondatrice insieme al marito Don del celebre marchio di abbigliamento americano Gap. La notizia è stata diffusa direttamente dall’azienda, che ha ricordato la donna con un messaggio carico di affetto e riconoscenza. Doris “si è spenta sabato serenamente a San Francisco, circondata dalla famiglia, all’età di 94 anni”. Lascia tre figli, dieci nipoti e tredici pronipoti, oltre a un’eredità imprenditoriale enorme. La sua storia è legata a doppio filo alla nascita di un modo nuovo di intendere la moda americana: semplice, quotidiana, accessibile, ma capace di diventare riconoscibile in tutto il mondo. Jeans, t-shirt bianche, giacche safari e felpe color kaki sono diventati, grazie a Gap, simboli di uno stile informale e pulito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Flamini: “Pensai a diventare imprenditore ai tempi del Milan”. Oggi ha un impero da oltre 10 miliardiL'ex stella del calcio Mathieu Flamini è da tempo un imprenditore di successo nel campo dell'economia green, a capo della sua azienda GFBiochemicals,...

Impero MSC: i figli prendono il comando del colosso da 44 miliardiIl passaggio generazionale all’interno del colosso della logistica marittima MSC è diventato ufficiale, con la proprietà dell’azienda che passa nelle...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Morto Alex Zanardi, l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni; Il disertore radicale | È morto Olivier Dupuis, l’eterno ragazzo dell’Europa; Sale il bilancio dei morti sulle strade, due donne morte a Roma e Viterbo; Morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all'Italia a non mollare mai.

Disagi dalla tarda mattinata di oggi, martedì 5 maggio, a Bergamo, dove è stato temporaneamente chiuso l’accesso a Città Alta da Porta Sant’Agostino. Secondo le prime informazioni, un mezzo avrebbe urtato la storica porta. L’impatto ha provocato lo sbrecci - facebook.com facebook

Oggi, nel 1891, veniva inaugurata la Music Hall, oggi conosciuta come Carnegie Hall (buon compleanno!). Il primo direttore ospite fu Tchaikovsky #5maggio x.com