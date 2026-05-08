Viabilità Via Arpi chiusa al traffico nel tratto da Via Fuiani a Via Le Orfane dall’11 al 14 maggio

Dal 11 al 14 maggio, in orario 8-18, il tratto di via Arpi tra via Fuiani e via Le Orfane sarà chiuso al traffico veicolare. La decisione è stata comunicata tramite un’ordinanza firmata dal dirigente della Polizia Locale e pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul sito ufficiale. La chiusura riguarda anche i veicoli in transito in quel tratto durante i giorni indicati.

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È stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul sito istituzionale l’ordinanza firmata dal dirigente della Polizia Locale Vincenzo Manzo che dispone, dalle ore 8 di lunedì 11 maggio alle ore 18 di giovedì 14 maggio prossimi, la chiusura al traffico veicolare - compresi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Viabilità, Crespina Lorenzana: chiusa al traffico la Sp31 i prossimi 10 e 11 marzoLa chiusura alla viabilità sarà attiva: martedì 10 marzo dalle 7 alle 10 e poi dalle 13. Un posto al sole, le anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: tensioni e colpi di scenaSettimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.