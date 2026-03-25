In questo marzo si celebrano numerosi compleanni legati alla Fiorentina, tra cui quelli di ex calciatori noti. Tra le ricorrenze, spicca il 90º anniversario di un ex allenatore che ha segnato un’epoca nel club, in un momento in cui la squadra si avvicina al centenario e si prepara a festeggiare un secolo di storia.

Firenze, 25 marzo 2026 – In questo mese di marzo ricco di compleanni viola (da De Sisti e Pasqual il 13, fino a Moreno Roggi il 24) spicca un anniversario particolare. Sabato scorso, infatti, ha compiuto 90 anni Sergio Carpanesi, una delle bandiere gigliate, entrato nella storia della Fiorentina per aver fatto parte della squadra dello scudetto 1955-56. In quella squadra viola, Carpanesi arriva giovanissimo e a 20 anni si toglie la soddisfazione di conquistare il tricolore. E’ un centrocampista di qualità, inevitabilmente chiuso dai grandi nomi che ha davanti in quella super squadra. Il suo momento arriva il 13 maggio del 1956: la Fiorentina è già campione d’Italia (certezza matematica raggiunta la settimana prima con l’1-1 sul campo della Triestina) e Fulvio Bernardini lo butta nella mischia in casa della Spal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, in cammino verso il centenario: Scudetto e cuore viola, i 90 anni di Carpanesi

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