Fiorentina i 90 anni di una bandiera viola | auguri a Sergio Carpanesi

Il 30 marzo 2026 segna il 90° compleanno di Sergio Carpanesi, ex calciatore della Fiorentina. Nato a Firenze, ha fatto parte della squadra che nella stagione 1955-1956 vinse lo scudetto, diventando una figura riconosciuta nel calcio italiano. La sua carriera si è sviluppata negli anni successivi alla vittoria e rimane ricordata tra i tifosi viola.

Firenze, 30 marzo 2026 – Sergio Carpanesi, uno dei giocatori che hanno segnato la storia viola, entrato nella leggenda per aver fatto parte della squadra che nella stagione 1955-1956 vinse lo scudetto, ha compiuto 90 anni. Carpanesi, spezzino di nascita, ma rimasto così legato a Firenze tanto da rimanerci a vivere, è stato festeggiato dai parenti e da tanti amici, compresi i suoi giocatori di quando allenava lo Spezia. A Sergio anche gli auguri e la targa de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, i 90 anni di una bandiera viola: auguri a Sergio Carpanesi Articoli correlati Fiorentina, in cammino verso il centenario: Scudetto e cuore viola, i 90 anni di CarpanesiFirenze, 25 marzo 2026 – In questo mese di marzo ricco di compleanni viola (da De Sisti e Pasqual il 13, fino a Moreno Roggi il 24) spicca un... Fiorentina-Milan 1-1: beffa al 90’, viola dominano ma Nkunku gela il FranchiAncora una prova di personalità, ancora applausi, ma anche un finale che lascia tanta amarezza.