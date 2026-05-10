Fiorenzuola vince Gara 2 ai supplementariora la serie si sposta a Ravenna

Fiorenzuola ha vinto Gara 2 ai supplementari, portandosi in vantaggio nella serie. La partita si è conclusa con la sconfitta per l’OraSì Basket Ravenna, che ha perso la gara prolungata ai tempi supplementari. Ora i due team si preparano a affrontare la prossima sfida, che si giocherà a Ravenna. La serie dei play-out continua con entrambe le squadre alla ricerca di un risultato positivo.

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Si chiude con una sconfitta ai supplementari Gara 2 del primo turno dei play-out per l’OraSì Basket Ravenna. Al PalArquato di Castell’Arquato, Fiorenzuola Bees vince con una tripla di Ambrosetti sulla sirena del tempo supplementare e porta la serie sul 2-0. Una partita dall’elevato tasso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La serie si sposta al PalaMiwa: giovedì Gara 2 tra Miwa e Viola Tempo di lettura: 2 minutiIl PalaMiwa si appresta ad ospitare, per la prima volta nella sua storia, una gara di play-off di Serie B Interregionale. Basket serie C femminile. La Bellaria si arrende ai tempi supplementariPartita intensa e combattuta al PalaMatteoli, dove la GS Bellaria Cappuccini cede al supplementare contro il Nuovo Basket Altopascio per 59-58 nella... Argomenti più discussi: Eccellenza - Il Fiorenzuola vince, chiude secondo a 72 punti e si tuffa nei playoff; Fiorenzuola-Terre di Castelli: iniziano i playoff per i rossoneri: Mister Araldi: Una gara che si vince solo dominando sul piano del gioco AUDIO; Passa da Sona il sogno tricolore del Fiorenzuola; Serie B Playout G1 - Fiorenzuola vince il primo round, domata Ravenna.