Fiorenzuola vince Gara 2 ai supplementariora la serie si sposta a Ravenna
Fiorenzuola ha vinto Gara 2 ai supplementari, portandosi in vantaggio nella serie. La partita si è conclusa con la sconfitta per l’OraSì Basket Ravenna, che ha perso la gara prolungata ai tempi supplementari. Ora i due team si preparano a affrontare la prossima sfida, che si giocherà a Ravenna. La serie dei play-out continua con entrambe le squadre alla ricerca di un risultato positivo.
Si chiude con una sconfitta ai supplementari Gara 2 del primo turno dei play-out per l’OraSì Basket Ravenna. Al PalArquato di Castell’Arquato, Fiorenzuola Bees vince con una tripla di Ambrosetti sulla sirena del tempo supplementare e porta la serie sul 2-0. Una partita dall’elevato tasso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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