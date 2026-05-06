La serie si sposta al PalaMiwa | giovedì Gara 2 tra Miwa e Viola

Il PalaMiwa si prepara ad accogliere per la prima volta in assoluto una partita dei playoff di Serie B Interregionale, con Gara 2 tra le squadre Miwa e Viola in programma giovedì. La sfida rappresenta un momento importante per lo stadio, che ospiterà un evento di questa portata per la prima volta dalla sua inaugurazione. La partita si svolgerà in un atmosfera di attesa e curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Il PalaMiwa si appresta ad ospitare, per la prima volta nella sua storia, una gara di play-off di Serie B Interregionale. Giovedì alle 20, infatti, scatterà la palla a due per il secondo atto della serie tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Viola Reggio Calabria. Dopo un’intensa gara 1, che ha visto i calabresi imporsi per 71-49 al cospetto di una Miwa grintosa ma imprecisa in fase realizzativa, la serie si sposta al PalaMiwa, che giovedì sera dovrà essere un fortino affinché i Boars possano riuscire a pareggiare i conti e prolungare la serie a Gara 3. La squadra di coach Parrillo è dunque pronta a dare il massimo in un match importante per la storia della società e tenterà il tutto per tutto per compiere l’impresa e battere la corazzata Viola, davanti al proprio pubblico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La serie si sposta al PalaMiwa: giovedì Gara 2 tra Miwa e Viola Notizie correlate Miwa: al via i play-off contro la Viola Reggio CalabriaTempo di lettura: 2 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento si appresta ad affrontare, per la prima volta nella sua storia, i play-off del... Forbidden Fruit in prima serata si sposta al giovedìC’è una cosa che tiene banco a Forbidden Fruit insieme agli intrighi di Ender, Yildiz e ?ahika: la programmazione ‘ballerina’ in prima serata.