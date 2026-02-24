basket serie c femminile la bellaria si arrende ai tempi supplementari

La partita tra GS Bellaria Cappuccini e Nuovo Basket Altopascio si è conclusa con la vittoria degli ospiti dopo un supplementare, a causa di un canestro decisivo negli ultimi secondi. La causa principale è stata un punteggio molto equilibrato, che ha portato le squadre a giocarsi tutto negli ultimi minuti. Le giocatrici hanno dato il massimo, ma il risultato è stato deciso da un’azione fortunata. La gara si è conclusa con un punteggio di 59-58.

Partita intensa e combattuta al PalaMatteoli, dove la GS Bellaria Cappuccini cede al supplementare contro il Nuovo Basket Altopascio per 59-58 nella quinta giornata di ritorno della Serie C femminile. L’inizio è stato contrassegnato da una grande attenzione difensiva dove il primo quarto si è chiuso sul 13-12 per le ospiti. Anche nella seconda frazione le due squadre hanno faticato a trovare ritmo offensivo, chiudendo 21-18. Tuttavia la Bellaria è rientrata con maggiore aggressività, chiudendo il terzo quarto 13-10. Nel quarto periodo le pontederesi hanno costruito il primo vero strappo della loro gara, arrivando fino al +6 negli ultimi due minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Matelica si arrende al Valdiceppo. I tempi supplementari sono fataliNel match tra Valdiceppo e Halley Matelica, la sfida si è conclusa dopo i tempi supplementari con la vittoria dei padroni di casa per 87-85.

Basket, la PF Pisa supera Castelfiorentino e si avvicina ai play-off, in serie C femminileLa Pallacanestro Femminile Pisa ha vinto contro Castelfiorentino grazie a una rimonta nel quarto quarto, aumentando la distanza in classifica.

