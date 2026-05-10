Dopo la partita, nel rinnovato ambiente dello stadio, l’atmosfera si trasforma: dai fischi e insulti dei tifosi si passa ai complimenti e ai ringraziamenti, con l’allenatore che definisce la salvezza un vero e proprio capolavoro. Il vicepresidente della società si è espresso con parole di apprezzamento, mentre il figlio del presidente ha inviato un messaggio di congratulazioni. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con un clima diverso tra i protagonisti.

Dal campo alla sala stampa, sempre qui nel Franchi, l'atmosfera cambia. Si passa dai fischi e dagli insulti dei tifosi ai complimenti e ai ringraziamenti. Contenuti anche nel messaggio di Giuseppe Commisso, all'allenatore e alla squadra, per la salvezza raggiunta. E Paolo Vanoli, davanti ai cronisti che prendono appunti, parla di "capolavoro". Dal suo punto di vista, forse lo è, visto che prese le redini della formazione lasciata da Stefano Pioli in fondo alla classifica. Ma dovrebbe rendersi conto che Firenze non può esultare per un obiettivo arrivato dopo un'annata sofferta come questa. La contestazione dei tifosi ne è la prova evidente. Arrivata dopo la certezza di restare in Serie A L'articolo Fiorentina, Vanoli: “Salvezza capolavoro”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Salvezza capolavoro”. E Commisso jr. si complimenta. Ma forse serve un po’ di realismo

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