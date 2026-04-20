Fiorentina | vincere a Lecce per timbrare la salvezza Ma sarà una battaglia I dubbi di Vanoli Formazioni

La Fiorentina affronta questa sera una trasferta a Lecce alle 20:45, trasmessa in diretta su Dazn. La squadra ha come obiettivo quello di ottenere una vittoria che possa contribuire a conquistare la salvezza, ma il match si preannuncia difficile. L’allenatore ha espresso alcuni dubbi sulla formazione, e la gara sarà una vera battaglia per i toscani. I cori dei tifosi continuano a sostenere la squadra, anche se la sfida si prevede complicata.

FIRENZE – Non sarà una passeggiata, per la Fiorentina, la partita di stasera a Lecce (ore 20,45, diretta su Dazn), come i cori dell’ottimismo viola vorrebbero invece dipingerla. Il Lecce ha l’acqua alla gola e Di Francesco suona la carica alla ricerca di una vittoria che darebbe slancio a una formazione come la sua, davvero malmessa in classifica. Ma la Fiorentina dovrà vincere questa battaglia: per timbrare una salvezza vicina però non ancora raggiunta. Una Fiorentina, fra l’altro, menomata di nuovo da assenze pesanti come quelle di Kean e Parisi. Una squadra uscita a testa alta con la vittoria sul Crystal Palace Conference, ma “colpevole” per il 3-0 senza giustificazione subìto a Londra.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: vincere a Lecce per timbrare la salvezza. Ma sarà una battaglia. I dubbi di Vanoli. Formazioni Notizie correlate Fiorentina: contro la Lazio possibile scatto-salvezza. Ma mancano troppi titolari. Vanoli tace e nasconde i convocati. FormazioniLe sconfitta del Lecce a Bologna e quella della Cremonese a Torino, spalancano alla Fiorentina la strada verso la salvezza anticipata. Fiorentina-Lazio: Vanoli affronta Sarri per la fuga salvezza, probabili formazioni e tvFirenze 12 aprile 2026 – Erano decisamente diverse le aspettative per entrambe a inizio stagione, ma oggi la realtà racconta di una stagione di Serie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostico Lecce-Fiorentina quote 33ª giornata Serie A; Fiorentina: vincere a Lecce per timbrare la salvezza. Ma sarà una battaglia. I dubbi di Vanoli. Formazioni; Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina, a Lecce chance irripetibile per i viola. Ma serve un ultimo sforzo. Fiorentina, a Lecce chance irripetibile per i viola. Ma serve un ultimo sforzoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Fiorentina, domani la sfida di Lecce: le ultime dall'infermeriaSmaltita la delusione per l'eliminazione dalla Conference League in casa Fiorentina si proverà a chiudere nel migliore dei modi. Per farlo, proverà a vincere sul campo del Lecce dove il tecnico Paolo ... fantacalcio.it PLAYER OF THE MONTH Powered by @SammontanaTweet Cher Ndour è stato il più votato dai tifosi su InViola come miglior giocatore del mese di Marzo! #forzaviola #fiorentina x.com La zona serie B é sempre più lontana dalla Fiorentina - facebook.com facebook