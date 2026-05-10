Fiorentina salva e contestata al Franchi | cosa è successo oggi a Firenze dopo lo 0-0 contro il Genoa

Dopo lo 0-0 contro il Genoa, la Fiorentina si assicura la permanenza in Serie A, ma lo stadio Franchi si riempie di proteste. La partita si conclude senza reti, garantendo ai viola di evitare la retrocessione. Tuttavia, i tifosi presenti hanno espresso il loro dissenso, dando vita a una contestazione che ha coinvolto l’intera arena. La giornata si è dunque chiusa con un risultato sul campo e con tensioni tra i supporter.

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di Luca Fioretti Fiorentina, la squadra di Vanoli ottiene la permanenza matematica in Serie A dopo lo 0-0 contro il Genoa ma lo stadio esplode in una dura protesta. La Fiorentina ha centrato la salvezza matematica, ponendo fine a un cammino ricco di insidie. La sfida contro il Genoa, finita 0-0, ha sancito la permanenza nella massima serie. Paolo Vanoli ha guidato i suoi verso un risultato fondamentale, contenendo le manovre di Daniele De Rossi. Lo spettacolo sul campo è stato frenato dalla paura di errori fatali, con una divisione della posta che aiuta la classifica. Per l’allenatore viola, il traguardo corona un lavoro faticoso in emergenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina salva e contestata al Franchi: cosa è successo oggi a Firenze dopo lo 0-0 contro il Genoa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il ristorante di Fiorentina migliore al mondo è questo #fiorentina #nandone #mugello #bistecca Notizie correlate Moviola Fiorentina Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Massimi. Cosa è successo al Franchi!Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo... Fiorentina e Genoa non si fanno male: zero a zero. Viola salva, ma fischi dal FranchiFirenze, 10 maggio 2026 - Bastava un punto alla Fiorentina per l'aritmetica conferma della Serie A: è arrivato. Argomenti più discussi: Gasperini in volata; Roma-Fiorentina: si salvi chi può, ma c’è poco da salvare; La figuraccia di Roma specchio della stagione e della gestione della Fiorentina; Basile: Fiorentina travolta da squadra di un altro americano, contestato dai tifosi… ma in lotta per la Champions. Firenze fortuna dei miliardari.