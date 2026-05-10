Fiorentina salva il presidente Commisso festeggia sui social | Congratulazioni per la salvezza FOTO

Da firenzetoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ha raggiunto la salvezza con due partite ancora da giocare, dopo aver concluso con uno 0-0 contro il Genoa. Il presidente della squadra ha condiviso sui social un messaggio di congratulazioni per aver evitato la retrocessione. La stagione si avvia così alla fine, con i viola che hanno consolidato la posizione in classifica grazie ai risultati recenti.

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La stagione della Fiorentina è virtualmente terminata. A due giornate dal termine del campionato, grazie allo 0-0 nella gara col Genoa appena terminata, i viola hanno ottenuto l'aritmetica salvezza. Un punto quello col Genoa, che ha finalmente chiuso una stagione da dimenticare della Fiorentina.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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