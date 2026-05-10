Fiorentina salva il presidente Commisso festeggia sui social | Congratulazioni per la salvezza FOTO

La Fiorentina ha raggiunto la salvezza con due partite ancora da giocare, dopo aver concluso con uno 0-0 contro il Genoa. Il presidente della squadra ha condiviso sui social un messaggio di congratulazioni per aver evitato la retrocessione. La stagione si avvia così alla fine, con i viola che hanno consolidato la posizione in classifica grazie ai risultati recenti.

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