Fiorentina pari che non scalda | col Parma finisce 0-0 tra i fischi del Franchi

La partita tra Fiorentina e Parma si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando il pubblico del Franchi deluso e fischiando la squadra di casa. Entrambe le formazioni hanno cercato di trovare il gol senza riuscirci, in un match che ha visto poche occasioni da rete e tante contestazioni da parte dei tifosi presenti allo stadio.

