Nel tardo pomeriggio di oggi si è conclusa la sfida tra Fiorentina e Genoa, terminata con un pareggio che permette alle squadre di chiudere la stagione senza ulteriori sconvolgimenti. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnarsi senza esclusione di colpi, in un confronto che ha rispecchiato le difficoltà vissute durante tutto l’anno. La squadra di casa ha raggiunto il risultato minimo necessario per archiviare il campionato, lasciando alle spalle un'annata complessa.

Firenze, 10 maggio 2026 – Un punto per non pensarci più e tirare una riga su di una stagione disgraziata e rimessa in piedi a fatica. Ma tant’è. Ci sarà tempo e modo di analizzare tutto e ripartire. Ammesso e non concesso che il ds Paratici abbia già in mente – e sulla carta – le mosse per ridisegnare il futuro. Questi, in ogni caso, sono discorsi che solo a salvezza acquisita saranno al centro del dibattito. Ora c’è il Genoa e quel benedetto punticino da prendere e, appunto, non pensarci più. Manca ancora un ultimo sforzo per ufficializzare la permanenza in Serie A ed evitare di farsi risucchiare nella lotta finale. Oltre a questo, le motivazioni non mancherebbero.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Genoa, un punto e addio incubo. Ma serve anche l’orgoglio

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