Verso Lecce-Fiorentina senza Sottil e col dubbio Banda | Serve partita di orgoglio

Domani sera, al “Via del Mare”, il Lecce affronterà la Fiorentina in una partita decisiva per la propria stagione. La squadra giallorossa scende in campo senza Sottil e con il dubbio Banda, in un momento di grande pressione. La sfida rappresenta un punto di svolta, dopo una serie di risultati negativi contro avversari di livello superiore. La partita si presenta come un’occasione per il Lecce di mostrare carattere e determinazione in vista delle gare successive.

LECCE – La sfida di domani sera al “Via del Mare” contro la Fiorentina è uno snodo cruciale per la stagione del Lecce, non solo perché arriva dopo una serie di risultati negativi contro squadre di maggior blasone, ma soprattutto perché apre una serie di gare da dentro o fuori in ottica salvezza.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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