Firenze, 22 marzo 2026 – Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle viola. De Gea 7 - E’ tornato a essere decisivo e non è poca cosa. E non era iniziata bene. Può poco sul colpo di testa di Esposito, quindi normale amministrazione. Poi tutto nel finale. Attento e fortunato su Akanji. Poi il capolavoro su Esposito al 94’ che salva tutto. Dodo 6,5 - Cerca di portare le solite energie e dopo le prime scelte così così, sale di tono e a destra tiene basso Di Marco e non è cosa banale. Corre a tutta fascia e anche se non sempre è precisissimo è però utilissimo senza risparmiarsi. Pongracic 6,5 - Come il collega centrale di reparto, ci mette un po’ a carburare però cresce con il passare dei minuti e dalla sua parte Thuram non riesce a sfondare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle viola. Ndour gol e tanto lavoro, Fagioli costruisce e De Gea blinda il pareggio

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