Fiorentina-Genoa le formazioni ufficiali In attacco tocca a Braschi
Domenica pomeriggio si disputa la partita tra Fiorentina e Genoa, con le formazioni ufficiali già annunciate. In attacco per i viola scende in campo Braschi, che prenderà il posto di altri giocatori disponibili. La squadra di casa ha bisogno di un solo punto per ottenere la salvezza matematica e mettere fine a una stagione caratterizzata da molte difficoltà. La gara si gioca nel rispetto del calendario e delle regole stabilite.
Al “Franchi” i viola sfidano il Genoa andando a caccia del punto che manca alla matematica certezza. Fischio d’inizio ore 15 Firenze, 10 maggio 2026 – Manca un punto, un solo punto alla Fiorentina per salvarsi matematicamente e chiudere i giochi di una stagione da dimenticare. I viola lo cercano nella sfida casalinga contro il Genoa, già salvo. GENOA (3-4-2-1): Biljow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Martin, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo. A disposizione: Leali, Sommarinva, onana, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Vasquez, Masini, Doucoure, Grossi, Ouedraogo. Allenatore: De Rossi. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Braschi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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