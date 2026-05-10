Fiorentina-Genoa le formazioni ufficiali In attacco tocca a Braschi

Domenica pomeriggio si disputa la partita tra Fiorentina e Genoa, con le formazioni ufficiali già annunciate. In attacco per i viola scende in campo Braschi, che prenderà il posto di altri giocatori disponibili. La squadra di casa ha bisogno di un solo punto per ottenere la salvezza matematica e mettere fine a una stagione caratterizzata da molte difficoltà. La gara si gioca nel rispetto del calendario e delle regole stabilite.

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