Fiorentina Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali torna Calhanoglu dal primo minuto
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina Inter, match valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 202526. I Viola, reduci dal successo per 1 a 4 sulla Cremonese e al 16° posto in classifica con 28 punti, ospitano i nerazzurri di Chivu, la squadra capolista a 68 punti, reduce dal pareggio per 1 a 1 con l’Atalanta. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo a fine primo tempo:. FIORENTINA INTER, IL TABELLINO:. 🔗 Leggi su Internews24.com
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