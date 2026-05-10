La partita tra Fiorentina e Genoa, valida per la 36ª giornata di Serie A, si presenta come un appuntamento importante per entrambe le squadre. Per il tecnico del Genoa, la sfida assume un ruolo particolare, considerando le implicazioni sia per la situazione attuale che per le prospettive future del club. La partita si svolge in un contesto di tensione e obiettivi specifici, con le due squadre che cercano punti fondamentali in questa fase del campionato.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Il futuro di Conte al Napoli è in bilico! De Laurentiis detta le condizioni per la permanenza: ridimensionamento di budget e di ruoli! Torino, mentre Cairo valuta Gattuso e Juric, D’Aversa ha il sostegno di squadra e tifosi: la panchina granata è un rebus! Di Francesco: «Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi.» Spalletti: «Vlahovic? La società ha tentato di avere un contratto del genere e farà un nuovo tentativo» Real Madrid, Arbeloa allo scoperto: «Rissa Valverde Tchouameni? Si sono scusati con i tifosi e questo mi basta.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina Genoa, De Rossi per il presente e per il futuro: ecco perché la sfida di oggi ha una doppia valenza per lui

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