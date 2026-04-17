Il 17 aprile 2026, a Genova, il tecnico del Genoa ha commentato la prossima partita contro il Pisa, definendola un match decisivo per la salvezza. Ha inoltre affermato di trovarsi bene nel club e di voler proseguire il percorso iniziato questa stagione. De Rossi si è dimostrato subito autorevole alla guida della squadra, contribuendo a migliorare la posizione in classifica.

Genova, 17 aprile 2026 – Un percorso iniziato questa stagione, destinato a proseguire. Dopo l'arrivo sulla panchina del Genoa, Daniele De Rossi è subito riuscito a imporsi, risollevando la squadra e guadagnandosi la fiducia di tutto l'ambiente. Un inizio preoccupante con Patrick Vieira in panchina, con la società che aveva deciso poi di esonerare l'allenatore francese e di affidarsi a De Rossi, reduce dall'esperienza con la Roma. Il tecnico italiano, fermo dal settembre del 2024, ha atteso più di un anno prima di rimettersi alla guida di una nuova squadra. In più occasioni aveva ribadito di non avere nessuna fretta di rimettersi in gioco e che avrebbe accettato un nuovo incarico soltanto a fronte di un progetto tecnico allettante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa, De Rossi sulla sfida contro il Pisa: “Match point per la salvezza”. E il futuro? “Qui mi trovo bene”

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