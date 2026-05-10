Fiorentina-Genoa 0-0 | un altro punto in trasferta i rossoblù sono sempre più solide
Il match tra Fiorentina e Genoa si è concluso con un pareggio a zero, portando un punto in trasferta per i liguri. Con questa partita, il Genoa ha matematicamente raggiunto la salvezza, mentre la Fiorentina si avvicina alla qualificazione europea. La gara si è giocata al Franchi, uno stadio che i rossoblù non riescono a vincere in trasferta dai primi anni Settanta, mantenendo quindi un tabù di lunga data.
Genoa matematicamente salvo, Fiorentina quasi. Con queste impressioni si svolge la gara del Franchi, uno stadio che per i rossoblù è tabu dagli anni 70, sono infatti una cinquantina d'anni che il grifone non espugna la casa dei viola. De Rossi non sorprende troppo a livello di scelte, Zatterstrom.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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