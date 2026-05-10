Fiorentina-Genoa 0-0 | un altro punto in trasferta i rossoblù sono sempre più solide

Il match tra Fiorentina e Genoa si è concluso con un pareggio a zero, portando un punto in trasferta per i liguri. Con questa partita, il Genoa ha matematicamente raggiunto la salvezza, mentre la Fiorentina si avvicina alla qualificazione europea. La gara si è giocata al Franchi, uno stadio che i rossoblù non riescono a vincere in trasferta dai primi anni Settanta, mantenendo quindi un tabù di lunga data.

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