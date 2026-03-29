Pato Aguilera, ex attaccante uruguaiano, ha dichiarato che il Genoa rappresenta ancora l’amore della sua vita e ha ricordato alcuni dei momenti più belli vissuti con la maglia rossoblù. Le sue parole hanno suscitato entusiasmo tra i tifosi, che lo considerano un idolo della società. Aguilera ha condiviso i propri ricordi legati al club, senza aggiungere dettagli su eventuali eventi recenti.

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© Calcionews24.com - Pato Aguilera emoziona: «Il Genoa è tuttora l’amore della vita, certe immagini non sbiadiranno mai. Ecco quali sono i miei ricordi più belli in rossoblù»

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