Nel pomeriggio di oggi si è disputata la partita tra Fiorentina e Genoa, terminata con un punteggio di 0-0. La gara si è svolta senza grandi emozioni, caratterizzata da numerosi falli e errori tecnici, e ha ricevuto numerosi fischi dal pubblico presente. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete, consegnando ai tifosi un incontro che si è trascinato senza svolte significative.

Firenze, 10 luglio 2026 – Nessuno si aspettava una gara spettacolare, ma forse Fiorentina e Genoa hanno un po’ esagerato al contrario disputando una partita noiosa e soporifera, con molti falli ed errori banali. Alla Fiorentina mancava un punto per salvarsi (il Genoa era già salvo) e il punto è arrivato, ma la gara è stata, a dir poco, deludente. https:www.lanazione.itfirenzesportfiorentinafiorentina-genoa-le-foto-della-partita-q3e482he Nel primo tempo due sussulti: un colpo di testa di Ostigard deviato da De Gea e una girata del giovane Braschi (all’esordio dal primo minuto) uscita vicino al palo. Poi nella ripresa Ranieri sfiora il gol di testa (57’), al 79’ Parisi cerca il gol in mischia (tiro respinto).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Genoa 0-0, salvezza nella noia. Finale tra i fischi del pubblico

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