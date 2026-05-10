La partita tra Fiorentina e Genoa si è conclusa con un pareggio senza reti, garantendo matematicamente la salvezza a entrambe le squadre. Le assenze importanti di alcuni giocatori hanno influenzato le scelte dei tecnici, Vanoli e De Rossi, portando a un confronto equilibrato sul campo. Nel finale, i fischi del pubblico sono stati rivolti a Dodo, che ha ricevuto critiche per il suo rendimento durante l’ultimo scorcio di partita.

? Punti chiave Come hanno influito le assenze pesanti sulle scelte di Vanoli e De Rossi?. Perché il pubblico ha fischiato Dodo nei minuti finali della gara?. Chi ha causato l'occasione gol mancata di Ekuban sulla traversa?. Quali problemi fisici hanno colpito De Gea durante l'incontro?.? In Breve Assenze di Kean, Lamptey, Messias e Baldanzi hanno condizionato le scelte di Vanoli e De Rossi.. Maglie con nomi materni esposti per celebrare la festa della mamma a Firenze.. Intervento decisivo di De Gea su tiro di Vitinha dopo errore di posizionamento di Dodo.. Tiro di Ekuban deviato sulla traversa da Ranieri dopo cross di Ostigard.. Allo stadio...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina-Genoa 0-0: salvezza matematica tra sollievo e frustrazione

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