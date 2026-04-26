Fiorentina e Sassuolo non si fanno male al Franchi termina 0-0

Allo stadio Franchi, Fiorentina e Sassuolo hanno concluso la partita senza reti, con il punteggio di 0-0. La gara si è caratterizzata per la mancanza di occasioni di rilievo e un ritmo poco elevato, anche se entrambe le squadre si sono impegnate nel tentativo di segnare. Tra i protagonisti, il portiere del Sassuolo si è distinto come il migliore in campo, mentre i viola hanno colpito un palo con Pinamonti.

FIRENZE - Fiorentina e Sassuolo si dividono la posta in palio al 'Franchi' al termine di un incontro povero di contenuti tecnici ma che ha comunque visto le due squadre provarci, con Turati migliore in campo, ma con gli uomini di Grosso che possono recriminare per un palo di Pinamonti. Un punto che fa comodo a De Gea e compagni, che si avvicinano alla salvezza a quattro giornate dalla fine, ma anche al Sassuolo, che in questo finale di stagione vuole chiudere con dignità. Vanoli, privo sia di Kean che di Piccoli, decide di schierare come falso nueve Gudmundsson, mentre dall'altra parte Grosso preferisce Pinamonti, e al posto dello squalificato Berardi sceglie Volpato, che si trova a fronteggiare l'esordiente in campionato Balbo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fiorentina e Sassuolo non si fanno male, al Franchi termina 0-0 Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Diretta gol Serie A: Verona Pisa non si fanno male, al Bentegodi termina 0-0Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. DIRETTA / Fiorentina-Sassuolo 0-0, intervallo al FranchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA13:32 Squadre che stanno rientrando in campo, a breve si ricomincia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Fiorentina-Sassuolo, tutti a pranzo al Franchi: tre punti e sarà salvezza. E Grosso ‘scopre’ Firenze; Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Al Franchi finisce pari tra Fiorentina e Sassuolo. Fiorentina-Sassuolo 0-0: Vanoli manca il match-point salvezza, ma i viola sono al sicuroIl prolungato forcing dei toscani non produce gol contro i ragazzi di Grosso: il +9 sulla Cremonese però è quasi una certezza ... corrieredellosport.it Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezzaLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezza ... sport.sky.it Lui è Riccardo Braschi, ha 19 anni, è l'attaccante titolare della Fiorentina Primavera con cui ha segnato 17 gol in 26 presenze (2° nella classifica marcatori in Primavera 1), è stato convocato in prima squadra per Fiorentina-Sassuolo viste le assenze delle due - facebook.com facebook Fiorentina e Sassuolo si dividono la posta in palio Per la viola un altro piccolo passo verso la salvezza #FiorentinaSassuolo #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com