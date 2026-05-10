Fiocco azzurro per la conduttrice e il marito Loris Karius Il momento più tenero è il primo contatto tra la primogenita e il neonato
Nella mattina di venerdì 8 maggio 2026, una coppia ha dato il benvenuto al loro secondo figlio, un maschio di nome Leonardo. È una giornata di sole per la conduttrice e il marito, che hanno vissuto il primo incontro tra la loro primogenita e il neonato. La nascita è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui nomi o sui luoghi.
È una giornata di sole e di nuova vita per Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia ha accolto nella mattinata di venerdì 8 maggio 2026 il loro secondo figlio, un maschietto di nome Leonardo. Dopo l’arrivo della piccola Aria, nata nell’agosto del 2023, la famiglia si allarga con un tempismo perfetto, coronando quel desiderio di amore al quadrato che la conduttrice di DAZN aveva espresso annunciando la gravidanza lo scorso Natale. Il parto è avvenuto in una clinica privata, nel massimo riserbo, ma la gioia è esplosa pochi istanti dopo sui social, dove la trentaquattrenne è seguita da oltre nove milioni di fan. Diletta Leotta, vita pubblica e privata della conduttrice.🔗 Leggi su Iodonna.it
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