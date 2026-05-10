Fiocco azzurro per la conduttrice e il marito Loris Karius Il momento più tenero è il primo contatto tra la primogenita e il neonato

Nella mattina di venerdì 8 maggio 2026, una coppia ha dato il benvenuto al loro secondo figlio, un maschio di nome Leonardo. È una giornata di sole per la conduttrice e il marito, che hanno vissuto il primo incontro tra la loro primogenita e il neonato. La nascita è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui nomi o sui luoghi.

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