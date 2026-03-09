La conduttrice televisiva ha condiviso un particolare metodo che utilizza nel suo matrimonio con il calciatore tedesco Loris Karius, spiegando come questa semplice abitudine contribuisca a mantenere vivo il legame. Ha anche parlato del ruolo della distanza nella relazione, sottolineando come possa influire positivamente sulla qualità del tempo trascorso insieme e sul desiderio tra i due.

N on sempre la vita di coppia significa condividere ogni giorno lo stesso tetto. La distanza può avere un suo perché: aumenta il desiderio, migliora la qualità del tempo trascorso insieme, riaccende l’entusiasmo. Insomma, lo sanno anche i muri che l’attesa del piacere è essa stessa piacere. Una dinamica che piace particolarmente a Diletta Leotta. La conduttrice televisiva, sposata con il calciatore Loris Karius, ha trovato un equilibrio di coppia particolare: vivere parte del tempo in città diverse e in case diverse. Leotta divide infatti la sua quotidianità tra lavoro e famiglia a Milano, mentre il portiere tedesco gioca in Germania con lo Schalke 04. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice televisiva racconta il piccolo “trucco” che rende speciale il matrimonio con il calciatore tedesco Loris Karius

Articoli correlati

Leggi anche: Diletta Leotta: “Viviamo in case diverse”. Il segreto del matrimonio con Loris Karius

Una raccolta di contenuti su Loris Karius

Temi più discussi: Il racconto senza filtri: Diletta Leotta rivela il segreto del suo matrimonio con Loris Karius: Io e lui... | blue News; Diletta Leotta: Viviamo in case diverse. Il segreto del matrimonio con Loris Karius; Diletta Leotta racconta il segreto con Loris Karius: Il mio matrimonio funziona perché non viviamo insieme; Diletta Leotta: Il mio matrimonio funziona perché io e Loris Karius non viviamo insieme. Le foto intime rubate? Ero solo una ragazzina,...

Diletta Leotta racconta il segreto con Loris Karius: Il mio matrimonio funziona perché non viviamo insiemeDiletta Leotta parla di Karius Karius e svela il segreto della loro relazione. La vita di Diletta Leotta tra lavoro, famiglia e nuovi sogni. Ospite del podcast Poteva andare peggio condotto da Paola ... comingsoon.it

Diletta Leotta, il dolore per le foto 'hot' rubate non passa: Il mio incuboOspite del podcast di Paola Perego, Diletta Leotta racconta il trauma delle foto private hackerate e parla del matrimonio con Loris Karius e dell’amore a distanza. libero.it

Diletta Leotta ha svelato il segreto del matrimonio con Loris Karius. La confessione della presentatrisce sportiva: https://fanpa.ge/YK4fM - facebook.com facebook