La conduttrice televisiva racconta il piccolo trucco che rende speciale il matrimonio con il calciatore tedesco Loris Karius
La conduttrice televisiva ha condiviso un particolare metodo che utilizza nel suo matrimonio con il calciatore tedesco Loris Karius, spiegando come questa semplice abitudine contribuisca a mantenere vivo il legame. Ha anche parlato del ruolo della distanza nella relazione, sottolineando come possa influire positivamente sulla qualità del tempo trascorso insieme e sul desiderio tra i due.
N on sempre la vita di coppia significa condividere ogni giorno lo stesso tetto. La distanza può avere un suo perché: aumenta il desiderio, migliora la qualità del tempo trascorso insieme, riaccende l’entusiasmo. Insomma, lo sanno anche i muri che l’attesa del piacere è essa stessa piacere. Una dinamica che piace particolarmente a Diletta Leotta. La conduttrice televisiva, sposata con il calciatore Loris Karius, ha trovato un equilibrio di coppia particolare: vivere parte del tempo in città diverse e in case diverse. Leotta divide infatti la sua quotidianità tra lavoro e famiglia a Milano, mentre il portiere tedesco gioca in Germania con lo Schalke 04. 🔗 Leggi su Iodonna.it
