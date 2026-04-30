Rezzato allarme truffe | finti volontari chiedono donazioni al telefono

A Rezzato si sono verificati alcuni episodi in cui persone fingendosi volontari hanno chiamato i residenti chiedendo donazioni a favore della RSA Almici. Alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate di questo tipo e sono stati invitati a contribuire con somme di denaro. La questura ha avviato indagini per verificare la natura di queste chiamate e il possibile coinvolgimento di truffatori. Nessun contributo è stato ancora raccolto ufficialmente in questa occasione.

? Cosa sapere Falsi volontari chiamano i residenti di Rezzato per chiedere donazioni alla RSA Almici.. La direzione della struttura smentisce ogni raccolta fondi e invita alla segnalazione alle autorità.. A Rezzato, in via del Santuario, diversi residenti sono stati contattati telefonicamente da presunti volontari che chiedono donazioni per la Casa di riposo Evaristo Almici, alimentando un’allerta truffa che coinvolge l’intera comunità locale. Il tranquillo ritmo delle giornate tra le vie del paese è stato interrotto da una serie di telefonate ingannevoli. Da alcuni giorni, infatti, i cittadini si trovano a rispondere al telefono a individui che si presentano come incaricati della struttura Almici, con l’unico obiettivo di sollecitare contributi economici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rezzato, allarme truffe: finti volontari chiedono donazioni al telefono Notizie correlate Roma, allarme truffe: finti vigili colpiscono gli anziani al telefonoUna serie di ingannevoli telefonate sta colpendo diverse zone della capitale, prendendo di mira con particolare insistenza la popolazione più anziana... Allerta truffe a Castrocaro: finti Carabinieri al telefono per raggirare gli anzianiUn’ondata di tentativi di truffa sta colpendo in queste ore il territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rezzato, finto Carabiniere truffa un anziano, ma finisce in manette. Allarme truffe, finti militari. Segnalati diversi episodiAllarme truffe a Bondeno: finti carabinieri in azione, svuotano un’abitazione. Furti messi a segno con una tecnica sofisticata stanno mettendo in guardia i cittadini di Bondeno. Non si tratta di ... ilrestodelcarlino.it Allarme truffe: Finti agenti in azioneDalle parole ai fatti. Prima l’appello del sindaco Francesco Vassallo, attenzione alle truffe, ci sono finti incaricati di aziende che vendono servizi e finti uomini che si aggirano con il tesserino ... ilgiorno.it