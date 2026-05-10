Finti agenti rapinano l' oreficeria lo scooter non parte e scappano a piedi Due arresti
Sabato mattina a Roma due uomini sono entrati in un'oreficeria vestendo divise della polizia penitenziaria e armati, poi hanno tentato di fuggire a piedi dopo che lo scooter utilizzato per la fuga si è fermato. La rapina è avvenuta nella zona Pinciano, con i banditi che sono stati fermati poco dopo dalle forze dell'ordine. Sono stati arrestati due uomini, coinvolti nel tentativo di furto con rapina.
Rocambolesca rapina sabato mattina in una oreficeria di Roma. Due banditi, armati e con indosso le divise della polizia penitenziaria, hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale in zona Pinciano. Minacciata la titolare lo scooter con il quale erano arrivati non è partito. Scappati a piedi.🔗 Leggi su Romatoday.it
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