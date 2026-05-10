Finti agenti rapinano l' oreficeria lo scooter non parte e scappano a piedi Due arresti

Sabato mattina a Roma due uomini sono entrati in un'oreficeria vestendo divise della polizia penitenziaria e armati, poi hanno tentato di fuggire a piedi dopo che lo scooter utilizzato per la fuga si è fermato. La rapina è avvenuta nella zona Pinciano, con i banditi che sono stati fermati poco dopo dalle forze dell'ordine. Sono stati arrestati due uomini, coinvolti nel tentativo di furto con rapina.

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