Finale di stagione choc per Casillo-De Vitto | retrocede anche l' Heraclea Calcio

La stagione si conclude con una notizia sorprendente per il calcio locale, poiché l'Heraclea Candela subisce la retrocessione dalla serie D all'Eccellenza. Questa sconfitta si aggiunge alla retrocessione del Calcio Foggia 1920, che aveva già lasciato la serie D. La fine dell'annata sportiva segna un risultato negativo per il duo Casillo-De Vitto, coinvolto in entrambe le vicende.

Finale di stagione choc per il duo Casillo-De Vitto: dopo la cocente retrocessione del Calcio Foggia 1920, dalla serie D all'Eccellenza retrocede anche l'Heraclea Candela. L'1 a 1 ai supplementari non basta a mantenere la categoria. Per la squadra dei Monti Dauni si aprono nuovamente le porte.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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