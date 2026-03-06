Casillo e De Vitto vogliono lo stadio pieno | Adesso serve esserci Tutti

Il Calcio Foggia 1920 ha annunciato la vendita dei biglietti per la partita contro il Potenza, in programma domenica 8 marzo alle 17:30 allo stadio Pino Zaccheria. I tifosi possono acquistare i tagliandi e sono invitati a partecipare alla gara, con un appello a essere presenti tutti per sostenere la squadra. Le informazioni per l’acquisto sono state rese pubbliche.

Prezzi scontati per i tifosi: "Sappiamo bene quanto questa maglia significhi per Foggia e per la nostra gente ed è proprio per questo che non dobbiamo smettere di crederci” “In un momento come questo non servono parole, slogan o giustificazioni. I risultati sono lontani dalle aspettative di tutti e la società è la prima ad assumersi la responsabilità di questo momento. Sappiamo bene quanto questa maglia significhi per Foggia e per la nostra gente ed è proprio per questo che non dobbiamo smettere di crederci” FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Foggia, ad Altamura l'ennesima chance per uscire dalla crisi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia a Casillo e De Vitto, serve ancora il nulla osta del Tribunale: "Nessun documento ancora trasmesso"Ma perché il passaggio sia ufficiale in tutti i suoi crismi, serviranno ancora dei passaggi.

Closing completato: il Foggia è ufficialmente di Casillo e De VittoA distanza di 24 ore dall’annuncio dell’imminente perfezionamento dell’ultima fase del passaggio di proprietà del Calcio Foggia 1920, arriva il...

Altri aggiornamenti su Casillo e De Vitto vogliono lo stadio....

Temi più discussi: Il Calcio Foggia agli imprenditori foggiani Casillo-De Vitto assistiti dall’avv. De Rossi; Casillo&De Vitto, quante analogie lungo la rotta Candela-Foggia: momento assai complicato per i due club; Serie C, sei punti di penalizzazione al Siracusa: adesso il Foggia è penultimo in classifica; Foggia-Casarano: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Le parole di Casillo, De Vitto e Chionna dopo l’acquisto del Calcio Foggia 1920Le parole di Casillo, De Vitto e Chionna. Chionna: Vi dobbiamo dare informazioni e notizie trasparenti sul percorso di cessione della società Calcio Foggia 1920. Il Tribunale ha lasciato il nulla ... calciofoggia.it

Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficileÈ iniziata l'avventura di Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto alla guida del Foggia. Nonostante la smentita alla notizia lanciata da TMW lo scorso 5 gennaio, ieri c'è stata la firma del preliminare ... tuttomercatoweb.com

Aggressione ad autista Air, il vicepresidente Casillo: 'Fatto gravissimo. Al lavoro per più sicurezza per il personale del TPL' - facebook.com facebook