Il 24 maggio si svolgerà la finale della Coppa Italia Femminile 20252026, con la partita tra Juventus e Roma prevista alle ore 18 presso lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Le due squadre si sono qualificate per questa fase della competizione e si sfideranno in una partita che chiuderà il torneo. La data e il luogo sono stati ufficializzati nelle ultime settimane.

Deciso l’appuntamento finale della Coppa Italia Women 20252026. Le finaliste Juventus e Roma si sfideranno domenica 24 maggio alle ore 18 presso lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Sarà il capitolo conclusivo di un torneo entusiasmante che ha visto le due squadre gareggiare in maniera egregia. Juventus-Roma di nuovo contro. A contendersi il trofeo della Coppa Italia Women saranno, ancora una volta, la Juventus e la Roma. Le due squadre si sono già sfidate in occasione della finale anche nella edizione 20242025. Infatti nel settembre 2025, la finale di Coppa Italia femminile giocata al “Sinigaglia” di Como ha visto le bianconere portare a casa il titolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Coppa Italia Femminile, il 24 maggio la finale Juventus-Roma a Vicenza

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