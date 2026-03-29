Calcio femminile Juventus vittoriosa contro la Fiorentina e in finale di Coppa Italia con la Roma

La Juventus ha conquistato la finale di Coppa Italia femminile battendo la Fiorentina nella semifinale. La partita si è conclusa con una vittoria netta per le torinesi, che si sono qualificate per l’ultimo atto del torneo. La sfida si è svolta sul campo delle squadre coinvolte, con la Juventus che ha lasciato il segno con una vittoria convincente.

La Juventus conferma la propria statura nelle partite che pesano e archivia con autorevolezza la pratica semifinale di Coppa Italia di calcio femminile, superando ancora una volta la Fiorentina. Dopo il 2-0 maturato all’andata, il ritorno allo Stadio Pozzo-La Marmora si chiude sul 2-1, risultato che certifica una qualificazione mai realmente in discussione e proietta le bianconere verso l’ultimo atto della competizione. L’approccio alla gara è dinamico, con entrambe le formazioni disposte a giocare su ritmi sostenuti e con un atteggiamento propositivo. È però la Juventus a incidere con maggiore lucidità nella rifinitura: al 9’, Ana Capeta... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Juventus vittoriosa contro la Fiorentina e in finale di Coppa Italia con la Roma Articoli correlati Calcio femminile, Inter vittoriosa nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Pari nel derby di RomaMesso in archivio il pareggio 1-1 tra Milan e Fiorentina, si sono tenute quest’oggi altre due partite valide per l’andata dei quarti di finale della... Calcio femminile, Roma vittoriosa nel match clou contro l’Inter. Juventus fermata nel 15° turno di Serie AÈ andato definitivamente in archivio il 15° turno del campionato di Serie A Femminile, una giornata cruciale per delineare i vertici della classifica. Fiorentina-Juventus 0-2 | Beccari e Capeta decidono la semifinale d'andata | #CoppaItaliaWomen Una raccolta di contenuti su Coppa Italia Temi più discussi: Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; Coppa Italia Women | Fiorentina-Juventus | La partita; La Juve Women non sa più vincere: Canzi al punto di non ritorno, futuro in bilico. Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la RomaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi vincono anche al ritorno e superano l'ostacolo Fiorentina ... tuttosport.com Fiorentina Femminile, addio anche alla Coppa Italia: le viola ko per 2-1 con la JuveFinisce male l'avventura della Fiorentina Femminile in Coppa Italia. Le ragazze viola infatti, nella semifinale di ritorno contro la Juventus giocata a Biella, hanno perso 2-1 e in ... firenzeviola.it Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma - facebook.com facebook Coppa Italia Femminile, le ufficiali di Inter-Roma: #Piovani ritrova #Polli per la caccia alla finale x.com