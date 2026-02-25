FLC CGIL Sondrio Ombretta Rossi eletta nuova segretaria provinciale

Rinnovamento e continuità alla guida della FLC CGIL di Sondrio. L’Assemblea provinciale della categoria ha eletto Ombretta Rossi nuova segretaria generale per la provincia, affidandole il compito di rappresentare e tutelare le lavoratrici e i lavoratori della conoscenza sul territorio. "Assumo questo incarico - ha dichiarato Ombretta Rossi - con serietà e senso di responsabilità. Il mandato che vado a ricoprire non è un obiettivo individuale, ma un impegno collettivo. Credo che la forza della FLC CGIL di Sondrio risieda nelle sue delegate e nei suoi delegati, nelle RSU, che sono garanzia di tutela e indipendenza. Il mio obiettivo sarà quello di mantenere alti i valori e portare avanti la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, per una scuola come modello di società educante, inclusiva e proiettata nel futuro". 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

