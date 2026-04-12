Filippo Ganna firma uno show da cronoman alla Roubaix | recupero monstre dopo Arenberg poi la foratura…

Filippo Ganna ha regalato una prestazione memorabile alla Parigi-Roubaix, riprendendosi dopo una caduta nella zona di Arenberg e dando segnali di grande determinazione. Durante la corsa, ha affrontato una foratura che ha rallentato il suo ritmo, ma è riuscito a rientrare nel gruppo di testa. La gara si è conclusa con un finale emozionante, testimoniando la sua tenacia in una delle classiche più dure del ciclismo.

Pochi istanti dopo essere rientrato, quando mancavano 82 chilometri al traguardo, l’alfiere della INEOS Grenadiers ha dovuto fare i conti con una foratura e ha così perso terreno dai migliori. Filippo Ganna non ha mollato la presa, ha provato ad andare avanti in situazione tecniche tutt’altro che ideali, poi è riuscito a cambiare la bicicletta e ha ritrovato alcuni compagni di squadra, che hanno iniziato a lavorare per provare a riportare sotto il proprio capitano. Il distacco era di un minuto, servirà un forcing esagerato per sperare di riprendere la testa e attenzione che da dietro potrebbe rientrare un indemoniato Mathieu van der Poel. Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix, distacco abissale! Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Ganna firma uno show da cronoman alla Roubaix: recupero monstre dopo Arenberg, poi la foratura… LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: Ganna era rientrato con un numero, poi la maledetta foraturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:42 Ganna purtroppo è segnalato ad un minuto. Leggi anche: Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Poi il rientro e un altro recupero