Filippo Ganna firma uno show da cronoman alla Roubaix | recupero monstre dopo Arenberg poi la foratura il recupero e la caduta

Nella classica di Roubaix, il ciclista italiano ha offerto una prestazione intensa e piena di colpi di scena. Dopo aver recuperato posizioni nel tratto di Arenberg, ha subito una foratura che ha rallentato la sua corsa, ma è riuscito a tornare in gara prima di una caduta. Alla fine, ha concluso al 25º posto, a circa sette minuti e mezzo dal vincitore della tappa.

AGGIORNAMENTO ORE 16.40. Filippo Ganna ha chiuso al 25mo con un ritardo di 7’32” dal vincitore Wout van Aert. — AGGIORNAMENTO ORE 15.15. Filippo Ganna ha stretto un’alleanza con Mathieu van der Poel e sono riusciti a rientrare a 25” da Pogacar e van Aert, ma a 52 km dal traguardo il piemontese si è staccato dall’olandese e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Poco dopo aver perso contatto da van der Poel, Ganna ha forato nuovamente ed è anche caduto. — Filippo Ganna si è reso protagonista di un numero straripante alla Parigi-Roubaix: era uscito dalla Foresta di Arenberg, il settore in pavé più iconico e primo vero crocevia dell’Inferno...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Ganna firma uno show da cronoman alla Roubaix: recupero monstre dopo Arenberg, poi la foratura, il recupero e la caduta Filippo Ganna firma uno show da cronoman alla Roubaix: recupero monstre dopo Arenberg, poi la foratura…Pochi istanti dopo essere rientrato, quando mancavano 82 chilometri al traguardo, l’alfiere della INEOS Grenadiers ha dovuto fare i conti con una... Leggi anche: Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Poi il rientro e un altro recupero