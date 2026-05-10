Filippine | Artisti italiani protagonisti dell’evento Medium Rare a Manila
A Manila si svolge l’evento “Medium Rare — Kaleidoscope Edition”, che combina musica e gastronomia. Tra gli artisti italiani coinvolti ci sono Lorenzo Travaglini e Davide Sammarchi. La manifestazione si tiene il 9 maggio 2026 e riunisce diverse forme di arte in un’unica occasione. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione culturale, attirando pubblico locale e internazionale.
(Adnkronos) – 9 Maggio 2026 Manila ospita l'evento "Medium Rare — Kaleidoscope Edition", una fusione di gastronomia e musica che vede protagonisti gli artisti italiani Lorenzo Travaglini e Davide Sammarchi. I due pianisti, provenienti da Bosco Studio, si esibiranno dal vivo con la loro musica neoclassica durante la "Full Experience" serale. La loro visita nelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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