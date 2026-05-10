Filippine | Artisti italiani protagonisti dell’evento Medium Rare a Manila

A Manila si svolge l’evento “Medium Rare — Kaleidoscope Edition”, che combina musica e gastronomia. Tra gli artisti italiani coinvolti ci sono Lorenzo Travaglini e Davide Sammarchi. La manifestazione si tiene il 9 maggio 2026 e riunisce diverse forme di arte in un’unica occasione. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione culturale, attirando pubblico locale e internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui