Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 29 marzo, alle ore 15, con “Straforo Next Jam”, un pomeriggio di concerti con la partecipazione degli studenti di diversi istituti musicali romagnoli. Intanto sono aperte le iscrizioni al workshop delle 18.30 che si concluderà con una jam finale con la partecipazione di un guest a sorpresa. Per informazioni [email protected]. Dal 10 al 12 aprile sarà invece la volta di “Straforo Film Rush – 48 ore per un corto”, la sfida creativa dedicata ai giovani filmmaker tra i 16 e i 35 anni. I partecipanti avranno 48 ore di tempo per scrivere, girare e montare un cortometraggio, con totale libertà di tema e genere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - I giovani artisti emergenti protagonisti dell'appuntamento musicale "Straforo Next Jam"

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