Corsa Figc Malagò | Non mi sono candidato impressionante compattezza su mio nome

Il presidente del Comitato Olimpico ha dichiarato di non aver presentato la propria candidatura per la presidenza della federazione calcistica. Nonostante ciò, ha riferito di aver riscontrato una forte unità tra i membri del consiglio, che si sono mostrati concordi nel sostenere il suo nome. La comunicazione è arrivata in seguito ad alcune voci circolate nei giorni scorsi riguardo a un possibile coinvolgimento personale in questa elezione.

(Adnkronos) – "Indicato per la presidenza della Figc? Innanzitutto tengo a chiarire che io non mi sono candidato. Non ho fatto alcun passo formale in questo senso. Alcuni rappresentanti della Lega di Serie A mi hanno chiesto un'eventuale disponibilità. Li ho ringraziati per la fiducia, ma ho detto che senza un passaggio formale non sarebbe. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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