Fiesole insulti razzisti durante gara Under 14 | partita sospesa
Durante una partita di calcio Under 14 disputata allo stadio Poggiolini di Fiesole, tra le squadre Sporting Arno e Lastrigiana, sono stati rivolti insulti di natura razzista. L’evento si è concluso con la sospensione del match, che era valido come turno eliminatorio per il torneo Niccolò Galli. L’episodio è stato segnalato dalle parti coinvolte e ha attirato l’attenzione delle autorità sportive.
Episodio di razzismo durante una partita di calcio Under 14 tra Sporting Arno e Lastrigiana, disputata allo stadio Poggiolini di Fiesole (Firenze) e valida come turno eliminatorio per l’accesso al torneo Niccolò Galli. Al 25’, dopo una spinta a centrocampo da parte di un giocatore della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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