Fiesole insulti razzisti durante gara Under 14 | partita sospesa

Durante una partita di calcio Under 14 disputata allo stadio Poggiolini di Fiesole, tra le squadre Sporting Arno e Lastrigiana, sono stati rivolti insulti di natura razzista. L’evento si è concluso con la sospensione del match, che era valido come turno eliminatorio per il torneo Niccolò Galli. L’episodio è stato segnalato dalle parti coinvolte e ha attirato l’attenzione delle autorità sportive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui