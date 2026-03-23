Reggio Emilia, 23 marzo 2026 – Una partita avvincente ed equilibrata che sul finale è sfociata in tutto quello che non si dovrebbe vedere in un campo da calcio tra insulti razzisti e scontri tra le calciatrici. Sabato, nel campo parrocchiale di Fazzano, nel Reggiano, si è giocata Atletico Castellazzo-Modena, match valevole per il campionato under 14 femminile. Una sfida tesa che il Castellazzo conduceva per 3-2, quando mancavano pochi minuti al fischio finale. Proprio in quel momento la situazione è però degenerata, in brutto episodio di razzismo. All’origine i fatti ci sarebbe stato un episodio di campo: “Una nostra calciatrice - racconta Tommaso Lancellotti, assistente allenatore del Modena - ha commesso un normale fallo tattico, trattenendo un’avversaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Sei una scimmia”: insulti razzisti durante la partita di under 14 femminile

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